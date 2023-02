Viod klopt Terschuurse Boys na strafschoppen en treft nu Veensche Boys in beker

Zutphenaar Sal Köse (49) levenloos onder puin gevonden in Turkije: ‘We hielden nog hoop’

Waar al wekenlang voor werd gevreesd, is nu gebeurd. Het levenloze lichaam van Zutphenaar Sal Köse is gevonden onder het puin in Turkije. Internationale hulpdiensten staakten eerder al de zoektocht naar de Zutphenaar. Desondanks bleef de familie hopen op een wonder. ,,Het is moeilijk te beseffen.”