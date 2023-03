Vlammenzee verwoest papierfabriek in Hengelo: ‘Stond van voor tot achter in brand’

Bij een papierbedrijf aan de Zelhemseweg in Hengelo (Gelderland) is afgelopen nacht brand uitgebroken. De vlammen waren van ver te zien en de hulpdiensten waren massaal aanwezig. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.