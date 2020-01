Vocale jazz voor een breed publiek past in Vordens kasteel Hackfort, zegt programmeur Ong-Alok

KERSTINTERVIEW Is multimiljo­nair Kees Koolen (54) uit Vorden wereldred­der of zakenman? ‘In Amerika zijn ze trots op mensen zoals ik’

25 december Is hij geniaal en heeft topondernemer Kees Koolen uit Vorden het goed voor met de wereld? Of is de energietransitie - net als zijn zakelijke successen Booking.com en Uber - gewoon een nieuw verdienmodel? ,,In Amerika zijn ze trots op mensen zoals ik.”