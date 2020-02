Voetbalclub Vorden krijgt drie ton om veldenprobleem op te lossen

Boeren in Bronck­horst mogen stallen verhogen

19:46 De Raad van State ziet geen probleem in hogere stallen en andere agrarische bebouwing in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst. In een definitieve uitspraak over de bezwaren van de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) stelt de Raad dat de verhoging van de maximale nokhoogte van 10 naar 12 meter de landschappelijke waarden van de Achterhoek niet onaanvaardbaar aantast.