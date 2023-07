Voetgangerstunnel in Doetinchem wordt verbeterd voor 6 ton, maar blijft een voetgangerstunnel

Complete chaos bij AH in Doetinchem: honderden in de wachtrij voor ruilen van plaatjes

Boodschappen doen is bij Albert Heijn Zonnenberg in Doetinchem zaterdag even bijzaak. Het is er druk, maar niet voor een pak melk of halfje wit: de honderden mensen die er zijn hopen die paar ontbrekende plaatjes van hun historische album te kunnen scoren. ,,Een uur voor de opening was het hier al chaos.”