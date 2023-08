Voetjes van de vloer! Dit is het programma van het Stadsfeest in Doetinchem

Zonnepane­len op dak van woning in Winters­wijk niet oorzaak van brand

De woningbrand vrijdag aan De Savornin Lohmanstraat in Winterswijk is niet ontstaan door zonnepanelen. Volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is een ‘technisch mankement’ op zolder de oorzaak.