Volle bak op eerste feestavond in Wehl, ook zaterdag uitverkocht: ‘Gigantisch succes’

Blazen om de feesttent binnen te mogen: ‘Willen geen jongeren die al wankelend op hun benen staan’

Feestgangers onder de 18 jaar die naar het Dorpsfeest Wehl willen, moeten blazen voor ze de tent in komen. Blijkt uit de blaastest dat de jongere te veel gedronken heeft, dan is het feest voor hem of haar direct voorbij.