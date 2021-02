Voor deze sportschool in Vorden en Brummen is de maat vol: gratis cardio in de buitenlucht

Het betreft een gezamenlijke actie van overkoepelende organisatie VES (Vereniging Exclusieve Sportscholen), waarbij 106 sportscholen zijn aangesloten. Hesselink is lid van de VES. Hij startte in 1985 zijn sportschool in Vorden en opende in januari 2020 een vestiging in Brummen. ,,Die was helaas maar een paar maanden vol in bedrijf, want toen kwam corona...’’