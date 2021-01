Vordenaar Brasser eert schilder Bilders met kunstwerk: ‘Het moet ook ontmoetingsplek worden voor jong en oud’

De Vordense beeldend kunstenaar Floris Brasser hoopt in de zomer zijn ambitieuze ‘Bilders-project’ te voltooien. Het is zijn eerbetoon aan landschapschilder Bilders die in de 19e eeuw in Vorden talloze schilderijen en tekeningen maakte. Vaak met oud, ruw geboomte in een hoofdrol. Het laatste deel van Brassers project is toepasselijk: een kunstwerk bestaande uit vijf kolommen van hout van de ruige robinia-boom.