Vordense HeavensRide overtreft alle verwachtingen: al bijna 14.000 euro binnen

Mariëlle Klein Brinke moet alles nog even laten bezinken. De door haar opgezette HeavensRide is een groot succes. Afgelopen vrijdag (28 juni) fietste de 36-jarige Vordense samen met vijftien andere diehards 400 kilometer: van Vorden naar het Groningse Uithuizermeeden en weer terug.

Nog eens 44 andere fietslustigen reden 100 of 200 kilometer mee. De opbrengst van de tocht gaat naar Hospice Zutphen. ,,We hebben op dit moment (dinsdag, red.) al 13.790 euro binnen. We hopen op ongeveer 15.000 euro uit te komen.’’

Herinneringsboom

Heel Vorden leefde mee, zegt Mariëlle. ,,En iedere deelnemer reed de tocht uit. Toen we vrijdagavond aankwamen in Vorden, werden we groots onthaald. Op de Dorpsstraat, voor café De Herberg, stond de herinneringsboom te pronken.’’ Die hing vol met sleutelhangers. De deelnemers hadden daar een foto van een overleden dierbare in gestopt, of een andere herinnering aan die persoon.

Gedenkrit

De HeavensRide begon ooit als een persoonlijke gedenkrit van Mariëlle ter ere van haar vriendin Marije Gudde, die op 29 juni 2013 overleed aan de gevolgen van anorexia. Er is inmiddels dus sprake van een tocht met 60 deelnemers, die allemaal een gestorven dierbare in gedachten lieten meefietsen. ,,Het wordt steeds groter’’, zegt Mariëlle. ,,En dat is alleen maar mooi. De laatste vrijdag in juni wordt zo steeds memorabeler voor steeds meer mensen...’’

Emotionele dag