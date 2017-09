Update Vier mannen opgepakt in groot onderzoek naar witwassen

11 september Vier mannen zijn maandagochtend opgepakt voor witwaspraktijken. Een 30-jarige Deventenaar is de hoofdverdachte in een groot onderzoek naar een crimineel netwerk. Hij werd maandagochtend door een arrestatieteam uit een woning in Amsterdam gehaald. Daarnaast is de politie bezig met het doorzoeken van zeven panden en een garagebox in Amsterdam, Deventer en Zwolle.