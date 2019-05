Vrees voor neerslag asbest door zeer grote brand in Vorden: ‘Dit is een ramp’

videoEen enorme brand heeft vanmiddag twee bedrijven in Vorden verwoest. De uitslaande vlammen legden binnen no-time twee loodsen in de as. Omliggende huizen en bedrijven zijn ontruimd en er is mogelijk asbest vrijgekomen. ,,Ik wist meteen dat het misse boel was.’’

De brand brak rond 13.45 uur uit in een loods van een autobedrijf op het bedrijventerrein aan de oostzijde van Vorden. Al snel werd gesproken van een ‘zeer grote brand’ in het pand waar meerdere auto's stonden. De enorme vlammen sloegen om zich heen, waardoor ook een naastgelegen loods van Plastic Products & More in brand vloog.

Volledig scherm De brand sloeg over van loods naar loods. © GinoPress B.V.

Tim Oldehof, een medewerker van het laatstgenoemde bedrijf, was vrij toen hij bericht kreeg over de situatie. ,,Ik sprong meteen in de auto. Toen ik aankwam zag ik al dikke rookwolken en wist ik dat het misse boel was. Dit is een ramp, echt verschrikkelijk.’’

Volledig scherm De enorme rookwolken bij brand in Vorden gezien vanuit de lucht. © Persbureau Heitink

Woningen ontruimd

De brandweer rukte met groot materieel uit. Omdat er weinig water in de omgeving beschikbaar is, werden speciale tankwagens en een watertransportsysteem van de brandweer opgeroepen. Met zo’n systeem kan water over een afstand van 500 meter worden getransporteerd.

Aangezien de loodsen al snel verloren waren, zetten de hulpdiensten intensief in om omliggende panden te beschermen. Woningen en bedrijven die in de omgeving staan zijn ontruimd. Bewoners en betrokkenen worden ondergebracht in het Kulturhus aan de Raadhuisstraat in Vorden.

Omwonenden die last hebben van de rook krijgen het advies ramen en deuren te sluiten. Om mensen in de regio te waarschuwen is een NL-Alert verzonden.

Asbest

Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen zijn de afgebrande loodsen met geel lint afgezet. Ook is het mogelijk dat in de wijdere omgeving asbestdeeltjes vanuit de rook neerdalen. De brandweer heeft de omgeving daarom ruim afgezet en doet onderzoek naar de aanwezigheid van schadelijke stoffen.

Een brandweerwoordvoerder laat weten dat de (na)bluswerkzaamheden nog zeker de hele avond zullen duren. In totaal zijn minimaal 50 brandweerlieden druk met het incident.

Treinen

Op enkele honderden meters van de brandlocatie ligt het treinspoor van Zutphen naar Winterswijk. Even na 15.00 uur werden treinen op dit traject tussen Vorden en Lichtenvoorde-Groenlo stilgelegd. Naar verwachting duurt dit nog tot 20.00 uur vanavond. Ook de N319 is vanwege de brand afgesloten.