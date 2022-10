Vrijwilligers gaan bomen knotten langs openbare weg in Vierakker: wie helpt een handje?

‘Brommers kieken in de karke’ in Steenderen draait dit jaar om het Duitse merk Kreidler

De Remigiuskerk in Steenderen is op 13 en 14 augustus voor de zevende keer het toneel van de bromfietstentoonstelling Brommers kieken in de Karke. Deze keer is de expositie geheel gewijd aan het Duitse bromfietsmerk Kreidler.

29 juli