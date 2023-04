Vrouw (76) valt en moet uur wachten op medische hulp: ‘Niet vaak meegemaakt dat het zó extreem lang duurt’

Honderden vacatures in Achterhoek­se zorg: banenmarkt om tekort personeel op te lossen

Een banenmarkt moet de honderden vacatures in de zorgsector in de Achterhoek opvullen. Veertig stands van uiteenlopende zorgwerkgevers staan volgende week dinsdag 18 april in het Graafschap College in Doetinchem klaar om belangstellenden over de streep te trekken.