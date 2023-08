Wandelaar (74) overleden aan gevolgen van zware aanrijding met Trabant op fietspad

Frank en Ingrid zetten hun bekende saxofoon­win­kel te koop: ‘We komen met een heel nieuw concept’

Nederland, België, Duitsland: vanuit alle windstreken komen mensen af op Saxpoint. De saxofoonwinkel van Frank van Swaay en zijn vrouw Ingrid is een begrip geworden. Al zestien jaar lang is het pand aan de Deventerweg in Gorssel dé plek voor saxliefhebbers. Maar nu staat het pand te koop. ,,Er is al enige belangstelling voor.”