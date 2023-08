Wegwijs in de 150 optredens op het Stadsfeest: van ‘Atemlos’ tot een potje schaken

Elf podia met 150 optredens in en rond de binnenstad van Doetinchem. Waar moet de bezoeker van het Stadsfeest, dat vrijdag begint tussen kiezen? Om enigszins wegwijs te worden in het overvloedige programma, zet onze verslaggever wat van zíjn voorkeuren op een rijtje.

VRIJDAG

Na een snelle hap is het zaak om rond 18.15 uur op het Simonsplein te zijn bij podium 1. Hier opent namelijk Boh Foi Toch het festival, bijna traditioneel inmiddels.



In 2022 werd voorman Hans Keuper – die overigens een week na het Stadsfeest 79 jaar wordt, op zondag 10 september (van harte, alvast!) – geflankeerd door de Doetinchemse burgervader Mark Boumans, mét tamboerijn.



Dat leverde goede foto’s op. Nu beperkt de burgemeester zijn deelname tot het openingswoord rond 19.00 uur.

Boh Foi Toch samen met burgemeester Mark Boumans tijdens het Stadsfeest van 2022.

Daarna gaan we de kerk de helft rond naar podium 2, ter hoogte van restaurant De Beren. Daar staat zonder twijfel de schoonfamilie, niet vies van Duitse feestmuziek. Hier is om 21.30 uur een Helene Fischer-tribute te zien én horen. Atemlos kijken en luisteren.

Uw verslaggever nadert de 61 dus kan zich best voorstellen dat de jonge garde (voor het gemak rekenen we daar iedereen onder de 30 toe) dan al lang op De Bleek staat. Daar is het Doetinchems Manifest met rappers en dj’s.



Het is de enige plek op het festival waar een entreeprijs geldt: vrijdag 17,50 euro en zaterdag 22,50 euro.



En dan krijg je ook wat, want vrijdag om 23.00 uur is er een show van rapper Boef op podium 3. Daarnaast is er óók een kleiner podium 4. Dat u het weet.

Doetinchems Manifest op De Bleek (Stadsfeest 2022).

ZATERDAG

09.00 uur, zo vroeg waren we nog niet eerder op het Stadsfeest. Maar er is een druk programma, te beginnen met een bezoek aan de Nieuwstad. Bij de fonteintjes daar legt streetartist Rosalie de Graaf (bekend als RoosArt) de eerste hand aan een levensgroot kunstwerk.



Om 10.00 uur vervolgens razendsnel door naar de boekenmarkt in de Catharinakerk, weliswaar officieel geen onderdeel van het Stadsfeest maar nu we er toch zijn...



Dan weer terug naar de fonteintjes waar vanaf 13.00 uur twaalf schaakborden in carré staan opgesteld. Mister X (een schaakgrootmeester die zich niet bekendmaakt) geeft hier een simultaan.



Tijden van vroeger herleven, waarbij Hans Böhm seances gaf in het Mark Tennantplantsoen.

Hans Böhm tijdens de schaaksimultaan in 2013 tijdens het Stadsfeest.

Misschien pas rond 14.00 uur aanschuiven aan het schaakbord, want eerst moeten we langs bij La Friteria van Gaabs. Daar bakken burgemeester Boumans en De Graafschap-voorzitter Theo Hek hamburgers. Die mogen we niet missen!

Rust. Misschien even een terrasje pakken in de betrekkelijke luwte bij Mama's aan de Oude IJssel. Of de kermis overlopen voor het stadhuis. Hoe dan ook is het zaak rond 20.00 uur in het Mark Tennantplantsoen te zijn, voor de gelegenheid Central Park gedoopt. Daar geeft op podium 5 collega Erik Hagelstein met de Cry me a river band twee concerten achter elkaar.

Dan als een razende door dwars door het centrum richting Waterstraatplein naar podium 6 met de ABC Club. Hooggespannen verwachtingen hier, want de Houseband belooft americana met als gast Hans Keuper. Begin van de show is om 22.30 uur, maar ze wachten vast even op ons.

ZONDAG

Om 10.30 uur op het Simonsplein zijn, waar op podium 1 de traditionele drukbezochte gezamenlijke viering is. Ooit een initiatief van wijlen Joop Sars, ook wel bekend als Mister Stadsfeest. Een meditatief moment, al kunnen de zangers van Sign of Friendship flink tekeer gaan.

Hoogste tijd om naar podium 7 te gaan. Daar, in de hoek tussen café Merleyn en de Grutstraatzijde van de kerk speelt om 14.00 uur Off Beat: bluesrock volgens de beste Doetinchemse tradities. Even kijken, zonder twijfel onder het genot van de nodige biertjes.

Na misschien nog een klein hapje terug naar podium 5 onder de bomen in het park, waar om 19.00 uur een Doe Maar-tribute begint. Daarna steken we de rivier over naar Mama's, wellicht om op podium 8 nog wat tonen van DJ Calderon te horen.

Maar in elk geval om vanaf hier het vuurwerk te zien dat om 22.00 uur bij het stadhuis wordt afgestoken om te eindigen met een knal.

Er is uiteraard nog veel meer te doen tijdens het Stadsfeest, van de kermis met attracties tot een cursus cupcakes en heel veel optredens van zowel bands als dj’s. Volledig programma op stadsfeestdoetinchem.nl/programma

Joop Sars – Mister Stadsfeest – voor het podium op het Simonsplein in 2016.