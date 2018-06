Wielrenner en skeeleraar door auto geschept in Vorden

'Achterhoek geschikt als proefge­bied voor staatswiet'

7:56 De Achterhoek heeft als proefgebied voor de verkoop van 'staatswiet' Nederland wat te bieden. Dat vindt Joris Bengevoord, burgemeester van Winterswijk. Bengevoord is blij met het voorstel van de commissie die onder leiding staat van professor André Knottnerus om de proef in tientallen gemeenten te doen. Aanvankelijk wilde de regering de proef slechts in zes à tien gemeenten doen.