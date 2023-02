Woningcorporatie eist 48.000 euro aan planschade van Doesburg: ‘Het zal niet opnieuw gebeuren’

De schade bestaat uit een hogere, onrendabele investering en advies- en projectleiderskosten, zo schrijft Woonservice IJsselland-directeur Saskia Hakstege aan de gemeente Doesburg. De woningcorporatie stelt voor dat de gemeente de planschade verrekent met het bedrag dat IJsselland betaalt voor de herinrichting van de openbare ruimte.

Raadslid David van Sommeren van Stadspartij Doesburg is niet blij met de brief van IJsselland. De gemeente en de corporatie zijn belangrijke partners en hij vindt de claim niet collegiaal en ook niet erg handig met het oog op toekomstige samenwerking. ,,We zullen er nog over spreken”, aldus Van Sommeren.

Quote We begrijpen IJsselland wel. We staan er als raad niet zo fleurig op. Wij hebben destijds als een van de weinigen tegen het schrappen van de vierde bouwlaag gestemd omdat er al een besluit door de raad genomen was Wim Robbertsen

In De Ooi worden 59 huizen gesloopt en 82 gebouwd. Het nieuwbouwproject in Doesburg heet Flora 23. Flora omdat de meeste straten naar bloemen verwijzen en 23 voor het startjaar. De grootste verandering ondergaat de locatie Ribesstraat-Van Tuyllplein-Prunusstraat. De 36 woningen die daar nu staan, maken plaats voor onder andere een appartementencomplex.

Aantoonbare schade

De gemeenteraad van Doesburg zette vorig jaar een streep door de vierde bouwlaag van het complex, vooral omdat omwonenden aangaven dat een hoog appartementencomplex niet in de wijk past. Het college van Doesburg snapt dat IJsselland nu met een schadeclaim komt. Volgens het college lag er al een raadsbesluit waarin afspraken waren vastgelegd en lijdt de corporatie nu aantoonbare financiële schade.

De Doesburgse SP-fractie is eveneens verrast. Volgens raadslid Nicole Hammink verdient het voortraject niet de schoonheidsprijs. ,,Bewoners voelden zich absoluut vanaf het begin niet betrokken of gehoord. Al die tijd werd gezegd dat de invulling later zou komen en dat we alle tijd hadden. Maar blijkbaar waren er toch al bindende afspraken gemaakt of beloften gedaan aan IJsselland.”

De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het schikkingsvoorstel. Coalitiepartijen CDA en D66 verwachten dat de gemeente niet anders kan doen dan betalen. ,,Het is duur leergeld. Het had voorkomen kunnen worden met betere afspraken over en weer. Het zal niet opnieuw gebeuren”, aldus D66-raadslid Henk Westra.

Ook het CDA spreekt over leergeld. ,,We begrijpen IJsselland wel. We staan er als raad niet zo fleurig op. Wij hebben destijds als een van de weinigen tegen het schrappen van de vierde bouwlaag gestemd omdat er al een besluit door de raad genomen was. Dat je met de aangenomen motie het risico liep een onbetrouwbare overheid en partner te worden was voor ons evident”, meldt CDA-raadslid Wim Robbertsen.

Volledig scherm Flora 23 in Doesburg: de sloop en bouw van woningen in de wijk De Ooi. © Marcel Kuster

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.