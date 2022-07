Woningen in Steenderen en Wichmond maken kans op prijs van de gemeente Bronckhorst

Marieke uit Vorden ziet wol in weiland liggen en doet nare ontdekking: ‘Je verwacht niet dat het zo dichtbij komt’

Ze heeft er ’s nachts niets van meegekregen, maar in de ochtend komt Marieke Rossel uit Vorden erachter wat zich in het weiland bij haar huis heeft afgespeeld. Een van haar schapen is dood en voor een groot deel opgegeten. Een wolf is vermoedelijk de dader, maar dat valt niet met zekerheid te zeggen.

26 april