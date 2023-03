Wooncomplex in Doesburg is klaar, maar duizendknoop houdt trap nog een jaar tegen

Achterhoek kleurt BBB-groen met 40 procent van de stemmen, hogere opkomst dan tijdens vorige provincia­le verkiezin­gen

In alle acht Achterhoekse gemeenten heeft de BBB flink gewonnen. Niet vreemd dus dat de partij, gezien over de hele regio, de absolute winnaar is. Liefst 40 procent van de Achterhoekers die is gaan stemmen, koos voor de partij van Caroline van der Plas. In absolute aantallen gaat het daarbij om 62.212 stemmen.