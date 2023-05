Zes jaar oorlog verteld in tien kamers in Harreveld: ‘De dagelijkse angst, armoede en strijd laten zien’

Dynamo Landskampioen Dynamo gaat swingend over de finish en is weer kampioen: ‘Geen twijfel dat we in deze serie de beste waren’

Voor zover er vooraf bij wie dan ook nog enige twijfels bestond, namen de volleyballers van Dynamo in Doetinchem alle onzekerheden weg. In het derde duel in de play-off finale tegen Orion gingen de Apeldoorners swingend over de finish en veroverden zij hun derde landstitel op rij.