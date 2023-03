Ziekenhuispersoneel Slingeland voert actie: ‘We leveren wel zorg, we kunnen niet zomaar alles loslaten’

Zutphena­ren mogen meebeslis­sen voor locatie van eerste openbare toilet (en er komt een tweede)

Krijgt het openbare toilet van Zutphen een plekje op de Groenmarkt, aan het Broederenkerkhof of in de Raadhuissteeg? Inwoners van Zutphen mogen daar vanaf nu online over meebeslissen, al maakt de gemeenteraad de definitieve keuze. Het plan voor een tweede openbare toilet wordt ook al besproken.