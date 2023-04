Zo verstieren rotzooitrappers laatste schooldag op Almende College

Resultaten van archeolo­gisch onderzoek aan Deventer­weg in Zutphen gebundeld in boek

Voordat de Deventerweg opnieuw werd ingericht konden archeologen onderzoek doen aan de weg in Zutphen. De resultaten hiervan zijn gebundeld in de 155ste Zutphense Archeologische Publicatie De nieuwe Deventerweg. Het boekje is vanaf nu te koop bij de boekhandels in Zutphen.