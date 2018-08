Zwembad Vorden hekelt man die badgasten filmt: 'Bezoekers hebben recht op een beetje privacy'

Een man die 3,5 minuut lang ongegeneerd badgasten filmt. Het was voor zwembad In de Dennen in Vorden reden om in te grijpen. ,,De bezoekers hebben recht op een beetje privacy", zegt voorzitter Marion van Beelen.

Badgasten liggen te zonnen, lopen over het terrein en van de glijbaan gaan. Jong en oud zijn op de film vastgelegd tijdens de rondgang van de man om het bad. Enkele gasten kijken ongemakkelijk in de camera. De discussie met de badmeester die de man vraagt om te stoppen is ook op film vastgelegd.

Overduidelijk

,,Het is prima als ouders een foto maken van hun kinderen of die kort filmen", vindt Van Beelen. Zij beseft dat vrijwel iedereen op het terrein een telefoon bij zich heeft en de gezelligheid regelmatig vastlegt, om het met bekenden te delen. ,,In het voorbijgaan kan een ander in beeld komen. Maar deze man is overduidelijk meer met de gasten bezig dan met zijn eigen kinderen. Dat is niet de bedoeling. Als gast wil je niet uitgebreid op andermans materiaal staan."

Volgens de voorzitter is het de eerste keer dat een gast op deze manier ongewenst gedrag vertoond. ,,Ik ben blij dat het gezien is", aldus Van Beelen ,,en de badmeester er wat van gezegd heeft. Wij krijgen positieve reacties van bezoekers." Dat blijkt ook uit de reacties onder een bericht over het vooral op de Facebookpagina van het zwembad.

Ondoordacht