54 nieuwe woningen op schoollocaties in Eerbeek

De Rijssense projectontwikkelaar realiseert op deze locaties 46 sociale huurwoningen en 8 twee-onder-een kapwoningen in de koopsector. Ook gaat Roosdom Tijhuis in het dorpsdeel Lombok 200 nieuwe woningen bouwen.

De drie (voormalige) schoollocaties zijn opgenomen in het bestemmingsplan Eerbeek, waarin ze de bestemming ‘wonen’ krijgen. Vertegenwoordigers van de gemeente Brummen, Roosdom Tijhuis en BPD bekrachtigden de bouw op zowel de schoollocaties als in Lombok gistermiddag met een krabbel.

Logistiek centrum

De gemeente Brummen en Roosdom Tijhuis sloten in de zomer van 2011 een 'samenwerkingsovereenkomst Centrumplan Eerbeek'. Ook BPD (voorheen Bouwfonds) was betrokken bij de plannen om in het centrum van Eerbeek nieuwe woningen te bouwen. Deze overeenkomst is ontbonden.

Dit was nodig omdat de gemeente Brummen op het braakliggende terrein van voormalig transportbedrijf Burgers een logistiek centrum wil realiseren in plaats van woningbouw. De verkoop van de schoollocaties aan Roosdom Tijhuis is onderdeel van de afspraak om de samenwerking voor het Centrumplan te beëindigen.

Na jaren verder

Na de eerste fase van het 'plan Lombok' lag dit uitbreidingsplan voor Eerbeek de afgelopen jaren stil. Met de ondertekening van een koop- en realisatieovereenkomst door gemeente en Roosdom Tijhuis komt daar verandering in. Roosdom Tijhuis en partners nemen het aandeel van de gemeente in dit woningbouwplan over en gaan in Lombok 200 woningen realiseren.