Acties dreigen bij kartonfabriek Pillopak in Eerbeek

Bij kartonfabriek Pillopak in Eerbeek dreigen voor het eerst sinds 1984 stakingsacties. Dat zegt Ton Neijenhuijs, bestuurder FNV Procesindustrie. Reden is dat de directie de lonen niet wil verhogen en ook wil blijven werken met twee verschillende loonschalen voor hetzelfde soort werk. Een ultimatum om tot een akkoord te komen, liep deze week af.

Neijenhuijs: ,,In 2010 ging het minder goed met het bedrijf. Van het moederbedrijf moesten de kosten met 10 procent omlaag. Er is toen een nieuwe loonschaal gekomen voor nieuwe werknemers. Die gingen minder verdienen dan de mensen die al in dienst waren. Die situatie bestaat nog steeds, terwijl het bedrijf goed draait en er geen noodzaak meer voor is. Medewerkers worden dus ongelijk behandeld, terwijl ze hetzelfde werk doen. Dat willen we rechttrekken.''

Vertrekken

De dubbele loonschalen hebben volgens Neijenhuijs nog een nadelig effect: ,,Je ziet dat jonge mensen binnenkomen, ervaring opdoen en dan vertrekken naar andere bedrijven waar ze meer verdienen. De directie ontkent dat en zegt dat er ook goed aan personeel te komen is. Terwijl de hele sector daar juist over klaagt. In ieder geval is de werkdruk bij Pillopack enorm hoog. Het bedrijf loopt zo straks tegen een enorm probleem aan.''

De eis voor de loonsverhoging voor beide loontabellen is twee procent per 1 juli 2017 en 3,5 procent per 1 juli 2018 met een minimum van 1000 euro verhoging per jaar. Ook eist de vakbond een eenmalige bijstorting in het pensioenfonds, omdat de werknemers eenzijdig hebben ingeleverd bij de pensioenopbouw.

Animo groot

Maar volgens de FNV-bestuurder wil de directie wil alleen maar bezuinigen en is daarom de animo groot om mee te doen met acties. De voorbereidingen zijn daarvoor al opgestart. Wat de acties gaan inhouden wil Neijenhuijs nog even voor zich houden: ,,Ánders kan de directie ze misschien nog dwarsbomen en dat willen we uiteraard niet.’’