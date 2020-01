Afvalbakken en verkeersborden Brummen vernield tijdens oud en nieuw, schadepost 2000 euro hoger dan vorig jaar

Paul Leenhouts komt op het toneel uit de kast, net als in het echte leven

2 januari Brummenaar Paul Leenhouts (35) is homoseksueel en al vijf jaar gelukkig getrouwd met zijn partner Cas. Daniëlle Rinsma (28) uit Deventer komt uit een gelovig gezin en leerde Paul een jaar of vier geleden kennen toen ze allebei meespeelden in The Passion in Deventer. Ze schreven samen een theaterproductie: Niets te kiezen.