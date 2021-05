Als starter op zoek naar een plek in Brummen: 23-jarige Elena en Deborah wachten wanhopig op een woning

‘Opa schoot een varken dood en kreeg een borrel’, en andere verhalen uit Brummen

14 april ‘Niemand haalde het in zijn hoofd om ’s avonds laat met de hond een rondje door het bos te lopen. Veel mensen waren bang om het bos in te gaan en zeker alleen. ’s Nachts was het aardedonker, je zag echt hélemaal niets. Ik was er niet bang voor, het was bijgeloof en toch: je voelde er iets.’