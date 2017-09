Muziekkwartiertje

De muziekkwartiertjes vinden in het Trefhûs plaats, zegt Kuipers. ,,Een mini-concert in een van de huiskamers. Of een zangkwartiertje in de hal... En we gaan één of twee keer per jaar een groter concert doen. Dat zou buiten kunnen. Philadelphia biedt veel mogelijkheden.''

Social media

Het idee voor Cantari ontstond in juni. Kuipers heeft via de social media en de koor-website al vijf leden binnen. ,,Allemaal vrouwen. Uit Zutphen, Eerbeek en Hall. We zoeken ook mannen. Het ledental moet uiteraard groeien en daar heb ik wel vertrouwen in. Ik begon in 2015 het Overdagkoor in Zutphen en dat sloeg aan, onder andere via mond-tot-mondreclame. De leden conformeren zich voor een klein jaar aan Cantari. In juni 2018 kunnen ze beslissen of ze blijven. In januari is er nog een extra instapmoment voor nieuwe leden.''