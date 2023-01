ART-Brummen houdt 21ste editie van atelierroute en verwelkomt nieuw gezicht

ART-Brummen houdt in 2023 voor de 21ste keer een open atelierroute. Deelnemende kunstenaars stellen dit jaar in de laatste weekenden van januari, april, juli en oktober hun ateliers open voor publiek. In de maanden juli en augustus is er daarnaast een gezamenlijke expositie van alle negen deelnemers. Deze wordt gehouden in ’t Arthuus, aan de Eerbeekseweg in Loenen.