Auto botst frontaal tegen een boom bij Eerbeek: bestuurder zwaargewond naar het ziekenhuis

Brummenaar Wim Jans brengt na lange speurtocht 80 jaar oud notitie­boek­je naar dochter van politie­agent

4 juni Brummenaar Wim Jans (68) brengt vandaag na een lange speurtocht een bijzonder bezoek aan Lies Deij in Hilversum. Hij overhandigt de 88-jarige dame een notitieboekje uit 1940 van haar vader Johannes Daniël, die in de oorlogsjaren politieagent was in Brummen. Een vriend van Lies Deij uit de oorlogsjaren bracht Jans op het goede spoor.