Autobrand Eerbeek mogelijk aangestoken

Pensionado in Brummen verdient bij met hennepkwe­ke­rij

10 juli Hij had ooit een coffeeshop. Toen de 69-jarige H.K. uit Duiven daarmee stopte, bleef hij dertig jaar uit het wereldje. Maar in oktober 2015 werd hij betrapt op een enorme hennepplantage in een loods aan de Hazenberg in Brummen. De ‘pensionado’ wilde met 430 moederplanten en bijna 12.000 stekken wat bijverdienen.