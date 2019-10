Beroving in cafetaria Brummen: politie zoekt man met skimasker en mes

Zutphense Sterre Koning (16) wacht niet tot ze groot is en brengt nu al een boek uit

22 oktober Pas 16 jaar en nu al een boek uit. Sterre Koning uit Zutphen presenteerde maandagavond in Utrecht STERRE. Waarom wachten tot je later groot bent?. Sterre vertelt in het boek over haar carrière en de ups en downs die ze beleeft. De havo-scholiere zingt, presenteert, acteert, danst, speelt gitaar, vlogt en is model. Ze won in maart de prestigieuze Nickelodeon Kids Choice Award.