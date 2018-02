Besluit over bestemmingsplan 'Eerbeek' uitgesteld

Uur van de waarheid breekt aan voor Eerbeek

21 februari Een gemeentehuis, multifunctioneel centrum en een woonwijk. Als de oorspronkelijke plannen waren uitgekomen dan had de stationsomgeving in Eerbeek en het Burgers-terrein er nu heel anders uitgezien. In werkelijkheid groeit er nu vooral onkruid op deze prominente locatie in het centrum van het dorp. Gaat het slot nu eindelijk van Eerbeek af, mag er weer gebouwd worden en zo ja hoe? Die vraagt ligt donderdagavond voor in de Brummense gemeenteraad.