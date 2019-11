Bestuurders Brummen en Flevoland werken parttime maar krijgen fulltime betaald door wachtgeldregeling: ‘Ongewenst gevolg van versnippering’

Video Kerstpak­ket­ten uit Zutphen gaan de hele wereld over dankzij wielren­ners

22 november Topwielrenner Tom Dumoulin pakt over ruim een maand verlekkerd een van de circa 15.000 kerstpakketten uit die door Hedi over onze aardbol worden gestuurd. De kersthectiek is begonnen bij het kleine Zutphense bedrijf. In het magazijn stopt een team inpakkers dagelijks van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat romige kaasjes, flessen wijn en andere lekkernijen in dozen. ‘Operatie kerstpakket’ is nog steeds een logistieke uitdaging.