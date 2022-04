Beweegloket in Brummen geopend voor vragen over sport en bewegen

Erik Sanders is werkzaam bij Sportkompas als buurtsportcoach en buurtsportcoach aangepast sporten. Sinds kort is hij verantwoordelijk voor het beweegloket. ,,Zoek je een nieuwe sport? Wil je meer gaan bewegen, maar heb je geen idee wat je wil gaan doen? Of zoek je iemand om samen mee te gaan sporten? Voor het antwoord op al die vragen kun je terecht bij het beweegloket”, aldus Sanders. Ook mensen met vragen over een sporthulpmiddel of een regeling met betrekking tot het minimabeleid en sport zijn welkom.