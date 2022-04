Beweegloket in Brummen voor alle vragen over sport en bewegen

Introduc­tie­da­gen permacul­tuur in voedselbos Brummen

Je tuin of balkon eetbaar maken. Dat klinkt best ingewikkeld. Permacultuur- en voedselbosdocent Chantal van Genderen helpt mensen graag op weg met twee oriëntatiedagen in het voedselbos in Brummen.

6 april