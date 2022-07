Bewoners Brummense appartementen kunnen eindelijk afval scheiden: ‘Ouderen zijn ook milieubewust’

Arie Molendijk taxeert oude boeken, brieven en foto’s in de biblio­theek in Brummen

De bekende taxateur Arie Molendijk is op vrijdagmiddag 8 juli in de bibliotheek in Brummen. Tussen 14.00 en 17.00 uur schat hij de waarde van oude spullen van bezoekers.

