Bieb Brummen-Voorst twaalfde van Nederland met ledenscore van ruim 28 procent

Video & update Brandweer uren bezig met blussen van brand in Eerbeek: fabrieks­pand gaat geheel verloren

2 december De brandweer is uren bezig geweest met het blussen van een brand in een fabriekspand in Eerbeek. Om 1 uur vannacht kon de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland het sein ‘brand meester’ geven. In Eerbeek woedde sinds het begin van de zondagavond een grote brand. Het ging om een pand van het bedrijf Smurfit Kappa. De brandweer slaagde er in om de naastliggende hallen te behouden. Er zijn geen gewonden gevallen.