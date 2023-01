Biologische markt verzadigd? Deze jonge Brummense boeren denken van niet: ‘Laat ze maar komen’

Vaders gaan los tijdens stapavond in Apeldoorn: slachtof­fer loopt schedel­breuk op

Een 35-jarige man uit Arnhem en een 39-jarige man uit Apeldoorn stonden gisteren terecht in Zutphen voor poging doodslag en zware mishandeling. De geweldsexplosie vond volgens het Openbaar Ministerie plaats in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 augustus 2022 na een stapavond in Apeldoorn.

17 januari