Boeren gaan op zoek naar het nieuwe goud en dat ligt in Brummen

Onderne­mers­ver­e­ni­ging Eerbeek hekelt plan voor appartemen­ten­ge­bouw: ‘Houd je aan de afspraken’

Het plan om op het braakliggende stuk grond aan de Loenenseweg in Eerbeek een appartementsgebouw met gezondheidscentrum te bouwen schiet in het verkeerde keelgat bij de lokale ondernemersvereniging. Volgens de ondernemers is met de gemeente afgesproken dat in dat gebied alleen ruimte is voor detailhandel. De gemeente wijst echter naar het huidige bestemmingsplan van het perceel. ,,Dat laat geen detailhandel toe.”

22 juni