Bouw school Lorentzstraat van start

Na afronding van de bouw beschikt de gemeente Brummen over drie moderne scholenclusters. Twee jaar geleden is het scholencluster aan de Sweelinckstraat in Eerbeek gerealiseerd, waarin De Sprankel, De Triangel en een kinderopvangorganisatie zijn gehuisvest. Dit voorjaar is het scholencluster aan de Meengatstraat in Brummen in gebruik genomen, door de Oecumenische Basisschool en Expeditie 24/7. Volgend de gemeente zijn ook de andere scholen na aanpassingen weer up to date.