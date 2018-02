Brand in clubhuis hondenvereniging Eerbeek: Dit is niet te geloven

Het is onbekend wat de oorzaak is. De politie sluit brandstichting niet uit. “Het is nog kijken wat de oorzaak is. Het zou ook kortsluiting kunnen zijn”, meldde de politie. Ook voor De Verdedigers zelf blijft het gissen. ,,Het is de vraag of überhaupt duidelijkheid wordt hoe dit gebeurd kan zijn. We kunnen niets anders dan afwachten. Dit is niet te geloven”, treurde Richard Storteboom, secretaris van de hondenvereniging.