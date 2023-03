Brand in stroomhuisje Brummen: 140 huishoudens zonder elektriciteit

Bewoners Apeldoorn­se wijk kritisch op plannen nieuw jeugdhonk: ‘Ga nog liever op straat staan’

Een zeecontainer als alternatief voor het gesloten jeugdhonk in de Apeldoornse wijk Zuidbroek, daar zien zowel jongere als oudere wijkbewoners weinig heil in. De gemeente komt met deze uitweg om de jeugdoverlast te beteugelen. Ook over drie beoogde locaties zijn twijfels. ,,Zo’n grote groep zet je toch niet weg in een klein hok?”