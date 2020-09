Brandweer schiet dorstige schapen te hulp in Brummen

Asielzoe­kers krijgen in Brummen en Lochem een intensieve begelei­ding tijdens het inburgeren

11 september Lochem en Brummen experimenteren met de inburgering van asielzoekers door zelf de leiding in het proces te nemen. Tot nu moesten nieuwkomers zelf hun taalscholen zoeken. Best lastig als je de taal niet spreekt en dit land nauwelijks kent. ,,Nu zorgen we dat voor deze mensen alles in één overzichtelijk traject.’’