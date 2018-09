Brummen doet ballon in de ban

Brand

,,Je hebt geen idee waar wensballonnen terechtkomen. Met alle gevaren van dien. Denk bijvoorbeeld aan rieten daken die in de brand kunnen vliegen'', deelde VVD'er Gerda Jolink de raad mee. Jolink diende de motie in om zowel normale ballonnen als wensballonnen in de gemeente Brummen te weren. Alle raadsleden gingen unaniem mee in haar voorstel.