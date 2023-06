Brummen doet meer dan zestig keer aangifte van fietsendiefstal

En weer gaat het mis op de ‘ongeluk­ken­laan’ van Apeldoorn

Het is het zoveelste ongeluk op deze straat. De Landdrostlaan in Apeldoorn is er inmiddels berucht om. Vandaag was het wéér raak, een automobilist zag een scooter over het hoofd. De berijder van de scooter werd met onbekende verwondingen door de ambulance meegenomen.