Brummen installeert vier wethouders

Opvallend was het daarbij dat Steenweg de enige nieuwe wethouder was die geen enkele tegenstem kreeg. Zowel Van Ooijen, Pierik als Wartena kregen drie tegenstemmen vanuit de raad. Dit drietal werd voorgedragen door partijen die ook in de vorige coalitie zaten. Steinweg zijn VVD is de nieuwkomer in de coalitie van PvdA, CDA, Lokaal Belang en VVD.