Brummen scheldt deel van huur sportclubs kwijt: waardering maar ook onbegrip bij sportverenigingen

Leerlingen Zutphense school maken tentamens in de Buitenso­cië­teit: ‘De mooie zaal leidde wel een beetje af’

25 maart Schoolexamen in de concertzaal van de Hanzehof in Zutphen, voor bijna honderd leerlingen van het Isendoorn College was het een echt ‘uitje’. ,,Ik was wel een beetje afgeleid door de mooie zaal’’, vertelt Julia Kuipers (17) uit Brummen over haar examen Engels.