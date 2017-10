Brummen verstrekt lening aan IJsselwind voor bouw windmolens

In Brummen leer je ook zwemmen als je minder goed beweegt

12 oktober De motoriek van kinderen holt achteruit. Door gebrek aan beweging en de tijd die ze doorbrengen op tablet of telefoon. Ook bij zwemmen is dat te merken: meer kinderen hebben moeite om hun diploma te halen. Speciaal voor hen, is in Brummen ‘Swimstars’ ontwikkeld. Het werkt.